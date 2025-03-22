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Канада вернула Италии частицу мощей, пропавшую почти тысячу лет назад

Фото: CdnHeritage / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: CdnHeritage / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Власти Канады передали Италии частицу мощей Николая Чудотворца, пропавшую почти тысячу лет назад и обнаруженную в 2020 году на канадской таможне. Об этом сообщает газета Globe and Mail.

Помимо мощей — это кость раннехристианского святого — в Италию вернулись и другие артефакты, в частности позолоченная деревянная статуэтка Святителя Николая и медальон из латуни и стекла, который, предположительно, принадлежал ему.

В последний раз эти предметы видели в базилике Святого Николая в Бари в 1089 году, затем их след затерялся на 931 год. В 2020 году сотрудники канадской таможни изъяли артефакты у человека, пытавшегося незаконно провезти их в страну. Выяснилось, что он приобрел их на интернет-аукционе eBay примерно за $3,2 тыс. (271 тыс. руб.). В 2021 году канадский федеральный суд постановил вернуть реликвии в Италию.

«По завершении сложного расследования реликвии — и реликварий, в котором они хранятся, — в пятницу были доставлены обратно в Италию», — говорится в материале.

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Фото:melitopoladmin / Telegram

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых христианских святых. Считается, что святой жил на рубеже III—IV веков. Он был епископом в городе Миры в Ликии, откуда пошло его прозвище Мирликийский.

Место его захоронения в VI веке получило большую известность, а в 1087 году итальянские моряки или купцы украли предполагаемые останки из Мир и увезли их в итальянский город Бари. После этого город стал основным пунктом назначения для христианских паломников.

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Теги
Канада Италия мощи Николая Чудотворца eBay
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