В Мелитополь привезут мощи Сергия Радонежского

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В Мелитополь в Запорожской области привезут частицу мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщила городская администрация в телеграм-канале.

Ковчег с частицей мощей привезут в город 5 февраля. Приложиться к мощам можно будет с 10:00 до 13:00 в храме в честь Великомученика Георгия Победоносца.

Сергий Радонежский основал несколько монастырей, в том числе Троице-Сергиеву лавру в Московской области, где хранятся его мощи. День памяти Сергия Радонежского отмечается 8 октября.

Мощи преподобного регулярно возят по разным городам России, чтобы верующие могли приложиться к ним. В июне 2022 года их доставили в Новосибирск, а в октябре — в подмосковную Балашиху.

Запорожская область стала частью России по итогам референдума, который прошел в конце сентября.