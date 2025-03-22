 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СВР назвала перебежчика Гордиевского преступником и предателем

Олег Гордиевский и Елизавета II
Олег Гордиевский и Елизавета II (Фото: PA Images / Reuters)

Советский разведчик, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«Это был предатель и преступник», — цитирует СВР «РИА Новости».

Телеканал Би-би-си накануне, 21 марта, сообщил, что работавший на Комитет госбезопасности (КГБ) СССР и на британскую разведку Гордиевский умер в возрасте 86 лет у себя дома в британском графстве Суррее.

По данным Би-би-си, в Великобритании смерть Гордиевского не сочли подозрительной.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию
Политика
Олег Гордиевский

Гордиевский начал работать в КГБ после окончания МГИМО в 1962 году, в частности, он курировал Великобританию. Британские спецслужбы завербовали его в 1974 году, а двойное агентство Гордиевского раскрылось спустя более 10 лет — в середине 1980-х. Он бежал в Великобританию, после чего на родине его приговорили к смертной казни. Приговор не отменили и после распада СССР.

В 2007 году королева Великобритании Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия за заслуги в обеспечении национальной безопасности страны.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Олег Гордиевский предательство СВР Британия
Материалы по теме
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию
Политика
Politico сообщил новые детали о смерти угнавшего Ми-8 перебежчика
Политика
Песков усомнился, что летчик-перебежчик Беленко прожил счастливую жизнь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Минобороны Украины решило привлекать молодежь в ВСУ робуксами и NetflixПолитика, 19:24
Украина решила усилить контроль на границе с Румынией и ВенгриейПолитика, 19:22
Аэропорт Казани временно закрылиПолитика, 19:02
Фигуристка Трусова объявила о беременностиСпорт, 18:58
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:54
СВР назвала перебежчика Гордиевского преступником и предателемПолитика, 18:46
Чемпион России по хоккею Рылов завершил карьеру в 40 летСпорт, 18:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WSJ рассказала об отступлении ВСУ из Курской области без приказаПолитика, 18:36
Год после теракта в «Крокусе». Сюжет телеканала РБКОбщество, 18:34
Хинштейн назвал число эвакуированных из курского приграничьяПолитика, 18:16
Путин и Вучич проведут переговоры 9 мая в МосквеПолитика, 17:55
Легрейд впервые стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлонуСпорт, 17:54
Блогеры получили коды ОКВЭДОбщество, 17:37
Автобус с российскими туристами перевернулся на ПхукетеОбщество, 17:32