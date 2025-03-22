СВР назвала перебежчика Гордиевского преступником и предателем
Советский разведчик, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«Это был предатель и преступник», — цитирует СВР «РИА Новости».
Телеканал Би-би-си накануне, 21 марта, сообщил, что работавший на Комитет госбезопасности (КГБ) СССР и на британскую разведку Гордиевский умер в возрасте 86 лет у себя дома в британском графстве Суррее.
По данным Би-би-си, в Великобритании смерть Гордиевского не сочли подозрительной.
Гордиевский начал работать в КГБ после окончания МГИМО в 1962 году, в частности, он курировал Великобританию. Британские спецслужбы завербовали его в 1974 году, а двойное агентство Гордиевского раскрылось спустя более 10 лет — в середине 1980-х. Он бежал в Великобританию, после чего на родине его приговорили к смертной казни. Приговор не отменили и после распада СССР.
В 2007 году королева Великобритании Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия за заслуги в обеспечении национальной безопасности страны.
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Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
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