Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию
Советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший на Комитет госбезопасности (КГБ) СССР и на британскую разведку, умер в возрасте 86 лет, сообщает «Би-би-си».
По данным издания, бывший двойной агент умер у себя дома в Суррее (графство в Великобритании). Там он жил под защитой полиции с тех пор, как в 1985 году Москва начала подозревать его в антигосударственной деятельности.
Гордиевский был полковником КГБ, он много лет работал на британские спецслужбы MI-6 и MI-5, передавая им важные разведданные.
По информации «Би-би-си», коронер — специальное должностное лицо, расследующее смерти, не счел кончину Гордиевского подозрительной.
В КГБ Гордиевский пришел после окончания МГИМО в 1962 году. Как сотрудник спецслужбы он курировал Великобританию и Скандинавию, Служил в Первом главном управлении Комитета госбезопасности, работал в советских резидентурах Дании и в Британии.
В 1974 году был завербован британскими спецслужбами. В 1985 году Гордиевский бежал в Великобританию, в СССР его заочно приговорили к расстрелу за измену родине. Приговор не отменили и после распада Советского Союза. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия — шестой в иерархии из британских госнаград — за заслуги в обеспечении национальной безопасности страны.
Гордиевский считался самым значительным информатором западных спецслужб со времен полковника ГРУ Олега Пеньковского, расстрелянного в 1963 году за шпионаж и измену Родине.
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин говорил, что ликвидация перебежчиков противоречит представлениям «о заслуженном предателями возмездии», которые устоялись в российском разведывательном сообществе. По его мнению, самое лучшее наказание для перебежчиков — «доживать дни с неподъемным грузом на совести».
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