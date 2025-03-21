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Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Гордиевский, дослужившийся до полковника КГБ, передавал разведданые британским спецслужбам. В 1985 году он бежал в Великобританию, в СССР его заочно приговорили к расстрелу за измену родине. Перебежчик умер в Британии в 86 лет
Олег Гордиевский
Олег Гордиевский (Фото: Fiona Hanson / Reuters)

Советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший на Комитет госбезопасности (КГБ) СССР и на британскую разведку, умер в возрасте 86 лет, сообщает «Би-би-си».

По данным издания, бывший двойной агент умер у себя дома в Суррее (графство в Великобритании). Там он жил под защитой полиции с тех пор, как в 1985 году Москва начала подозревать его в антигосударственной деятельности.

Президент США Рональд&nbsp;Рейган&nbsp;(слева) и&nbsp;Олег Гордиевский (справа)
Елизавета II посвящает Олега&nbsp;Гордиевского в кавалеры ордена Святого Михаила и Святого Георгия&nbsp;в Букингемском дворце
Олег Гордиевский и Маргарет Тэтчер
Президент США Рональд&nbsp;Рейган&nbsp;(слева) и&nbsp;Олег Гордиевский (справа)
Елизавета II посвящает Олега&nbsp;Гордиевского в кавалеры ордена Святого Михаила и Святого Георгия&nbsp;в Букингемском дворце
Олег Гордиевский и Маргарет Тэтчер
Президент США Рональд Рейган (слева) и Олег Гордиевский (справа)
(Фото: Mary Anne Fackelman / Президентская библиотека Рональда Рейгана)
Елизавета II посвящает Олега Гордиевского в кавалеры ордена Святого Михаила и Святого Георгия в Букингемском дворце
(Фото: PA Images / Reuters)
Олег Гордиевский и Маргарет Тэтчер
(Фото: Сергей Кристо / Wikipedia.org)

Гордиевский был полковником КГБ, он много лет работал на британские спецслужбы MI-6 и MI-5, передавая им важные разведданные.

По информации «Би-би-си», коронер — специальное должностное лицо, расследующее смерти, не счел кончину Гордиевского подозрительной.

В КГБ Гордиевский пришел после окончания МГИМО в 1962 году. Как сотрудник спецслужбы он курировал Великобританию и Скандинавию, Служил в Первом главном управлении Комитета госбезопасности, работал в советских резидентурах Дании и в Британии.

В 1974 году был завербован британскими спецслужбами. В 1985 году Гордиевский бежал в Великобританию, в СССР его заочно приговорили к расстрелу за измену родине. Приговор не отменили и после распада Советского Союза. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия — шестой в иерархии из британских госнаград — за заслуги в обеспечении национальной безопасности страны.

Гордиевский считался самым значительным информатором западных спецслужб со времен полковника ГРУ Олега Пеньковского, расстрелянного в 1963 году за шпионаж и измену Родине.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин говорил, что ликвидация перебежчиков противоречит представлениям «о заслуженном предателями возмездии», которые устоялись в российском разведывательном сообществе. По его мнению, самое лучшее наказание для перебежчиков — «доживать дни с неподъемным грузом на совести».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Олег Гордиевский шпион разведчик Великобритания КГБ
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