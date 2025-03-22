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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Следствие восстановило хронологию теракта в «Крокус Сити Холле»

СК: следствие восстановило хронологию теракта в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следователи детально восстановили хронологию действий соучастников теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своем телеграм-канале.

В СК полностью отследили процесс преступления, включающий его подготовку, нападение на посетителей зала, попытку террористов скрыться и их последующее задержание.

По версии следствия, теракт спланировали и организовали спецслужбы недружественного государства. В преступление вовлечены члены международной террористической организации.

Подготовкой и координацией занимались шестеро граждан Средней Азии, они находятся за границей, суд арестовал их заочно.

В СК завершили следственные действия с 19 обвиняемыми. Они арестованы, сейчас знакомятся с материалами дела, после завершения этого процесса, над обвиняемыми состоится суд. Ряд фигурантов объявлен в розыск.

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Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта прошлого года: вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

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Теги
«Крокус Сити Холл» теракт расследование
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