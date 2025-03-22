Аэропорт Хитроу возобновил рейсы после суточного отключения электричества

Лондонский аэропорт Хитроу возобновил рейсы после того, как в нем на сутки было отключено электричество из-за пожара на электроподстанции в Норт-Хайде в Хейсе, Западный Лондон. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Х.

Вместе с тем руководство компании порекомендовало пассажирам уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.

Ранее, в пятницу, в связи с приостановкой полетов, руководству аэропорта пришлось отменить или перенаправить более 1000 рейсов, уточнила The New Yourk Times (NYT). По информации BBC News, пострадали около 200 тыс. пассажиров.

Позже несколько авиакомпаний, в том числе British Airways, Air Canada и United Airlines, объявили о возобновлении регулярных рейсов в Хитроу и из него. Вместе с тем по данным NYT, ожидается, что последствия отключения электричества в аэропорту приведут к задержкам для путешественников в течение всех выходных.

Аэропорт Хитроу — крупнейший британский аэропорт и один из самых загруженных авиационных центров мира. Перебои в работе вызвали вопросы об устойчивости Хитроу и о том, почему он оказался настолько зависим от одной электрической подстанции.

Главный исполнительный директор компании Томас Волдбай назвал перебои в работе аэропорта «беспрецедентными». Расследование причин пожара возглавили специалисты по борьбе с терроризмом. После первоначальной оценки английские власти заявили, что пожар на подстанции не является «подозрительным», отметила NYT.