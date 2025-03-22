«МК» узнал о смерти боксера-чемпиона Котова на тренировке в Москве

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер во время тренировки, сообщает «Московский комсомолец» («МК»). Информацию о внезапной смерти спортсмена подтверждает столичная федерация бокса.

По данным «МК», Котову стало плохо вечером в пятницу, 21 марта, в зале для бокса в спорткомплексе «Крылья советов» на западе Москвы. Там занимается клуб «Здоровая нация», которым руководил спортсмен.

Как пишет газета, спортсмен внезапно потерял сознание, спасти его не удалось. Возможная причина смерти — сердечный приступ.

Боксеру было 64 года. Он мастер спорта СССР по боксу, трехкратный чемпион Москвы, финалист Кубка СССР, победитель и призер всесоюзных и международных турниров.