«МК» узнал о смерти боксера-чемпиона Котова на тренировке в Москве
Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер во время тренировки, сообщает «Московский комсомолец» («МК»). Информацию о внезапной смерти спортсмена подтверждает столичная федерация бокса.
По данным «МК», Котову стало плохо вечером в пятницу, 21 марта, в зале для бокса в спорткомплексе «Крылья советов» на западе Москвы. Там занимается клуб «Здоровая нация», которым руководил спортсмен.
Как пишет газета, спортсмен внезапно потерял сознание, спасти его не удалось. Возможная причина смерти — сердечный приступ.
Боксеру было 64 года. Он мастер спорта СССР по боксу, трехкратный чемпион Москвы, финалист Кубка СССР, победитель и призер всесоюзных и международных турниров.
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