 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер чемпион СССР по боксу Геннадий Доброхотов

Умер чемпион СССР по боксу и участник Олимпиады в Мюнхене Геннадий Доброхотов
Геннадию Доброхотову, участнику Олимпийских игр в Мюнхене, было 77 лет
Геннадий Доброхотов
Геннадий Доброхотов (Фото: rusboxing.ru)

Чемпион СССР по боксу, участник Олимпийских игр в Мюнхене Геннадий Доброхотов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

Доброхотов был мастером спорта международного класса, побеждал на чемпионате СССР 1972 года, был вторым на Спартакиаде народов СССР 1971-го.

Доброхотов попал в состав сборной СССР на Олимпиаду-1972, но уступил там в первом же поединке норвежцу Свейну Эрику Паульсену.

После завершения спортивной карьеры он много лет работал тренером по боксу в спортивной школе Москомспорта «Косино», был почетным членом президиума организации «Ветераны бокса Москвы».

«Геннадий Константинович внес большой вклад в развитие бокса в столице, его уход — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Константиновича. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении Федерации бокса России.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс
Материалы по теме
Беспутин сменил Кириенко на посту главы Федерации бокса России
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов защитил титул чемпиона WBA
Спорт
Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
МЧС сообщило о локализации пожара в здании ЭлектрозаводаОбщество, 20:58
Болельщик умер во время хоккейного матча в КрасноярскеСпорт, 20:51
Премьер Грузии оценил возможность восстановления дипотношений с РоссиейПолитика, 20:50
Россия решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООНПолитика, 20:45
В Госдуму внесли законопроект об индексации военных пенсийПолитика, 20:42
«Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском мореПолитика, 20:25
Тушить загоревшееся здание Электрозавода в Москве отправили поездОбщество, 20:20
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР из-за нарушения прав африканеровПолитика, 20:15
Умер чемпион СССР по боксу Геннадий ДоброхотовСпорт, 20:14
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в МосквеОбщество, 20:04
Захарова призвала осудить ВСУ за обстрел Макеевки в ДНРПолитика, 20:01
Трамп решил не депортировать из США принца ГарриПолитика, 19:53
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин пропустит несколько недель из-за травмыСпорт, 19:42
СК начал проверку из-за пожара в здании Электрозавода в МосквеОбщество, 19:21