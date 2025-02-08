Умер чемпион СССР по боксу Геннадий Доброхотов

Умер чемпион СССР по боксу и участник Олимпиады в Мюнхене Геннадий Доброхотов

Геннадию Доброхотову, участнику Олимпийских игр в Мюнхене, было 77 лет

Геннадий Доброхотов (Фото: rusboxing.ru)

Чемпион СССР по боксу, участник Олимпийских игр в Мюнхене Геннадий Доброхотов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

Доброхотов был мастером спорта международного класса, побеждал на чемпионате СССР 1972 года, был вторым на Спартакиаде народов СССР 1971-го.

Доброхотов попал в состав сборной СССР на Олимпиаду-1972, но уступил там в первом же поединке норвежцу Свейну Эрику Паульсену.

После завершения спортивной карьеры он много лет работал тренером по боксу в спортивной школе Москомспорта «Косино», был почетным членом президиума организации «Ветераны бокса Москвы».

«Геннадий Константинович внес большой вклад в развитие бокса в столице, его уход — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Константиновича. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении Федерации бокса России.