Умер чемпион СССР по боксу Геннадий Доброхотов
Чемпион СССР по боксу, участник Олимпийских игр в Мюнхене Геннадий Доброхотов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.
Доброхотов был мастером спорта международного класса, побеждал на чемпионате СССР 1972 года, был вторым на Спартакиаде народов СССР 1971-го.
Доброхотов попал в состав сборной СССР на Олимпиаду-1972, но уступил там в первом же поединке норвежцу Свейну Эрику Паульсену.
После завершения спортивной карьеры он много лет работал тренером по боксу в спортивной школе Москомспорта «Косино», был почетным членом президиума организации «Ветераны бокса Москвы».
«Геннадий Константинович внес большой вклад в развитие бокса в столице, его уход — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Константиновича. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении Федерации бокса России.
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