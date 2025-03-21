Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей с 1 сентября

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Министерство промышленности и торговли России предложило поэтапно вводить с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку. Соответствующий законопроект доступен на портале правовых актов.

«Установить, что участники оборота отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку, определенных в пункте 3 настоящего постановления, <...> подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, заявление о регистрации», — говорится в документе.

Новые правила коснутся сахаристых кондитерских изделий, печенья, разного вида паст, мучных кондитерских изделий, хлебобулочной продукции, шоколада, творожных сырков и других сладостей.

Поэтапное введение маркировки будет происходить вплоть до 1 мая 2026 года.

В октябре 2024 года Минпромторг планировал провести по маскировке кондитерской продукции эксперимент, который должен был продлиться с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года. Кроме того, в марте 2025 года ведомство предложило ввести обязательную маркировку спортивного питания.