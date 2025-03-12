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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минпромторг России выступил с инициативой введения обязательной маркировки спортивного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Ведомство предлагает начать поэтапный процесс маркировки продукции с 1 сентября 2025 года.

По данным Минпромторга, в настоящее время технологические решения, которые могут быть использованы при маркировке спортивного питания, уже применяются в рамках обязательной маркировки биологически активных добавок к пище, имеющих аналогичные виды потребительской упаковки.

При этом значительная часть участников, работающих со спортивным питанием, с 1 октября 2023 года «находятся в контуре обязательной маркировки биологически активных добавок», поэтому им знакомы особенности работы информационной системы маркировки, отметили в ведомстве.

Помимо Минпромторга, за введение обязательной маркировки специализированного питания для спортсменов выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.

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Обязательная маркировка БАДов была введена в России в 2023 году. Оператор системы цифровой маркировки «Честный знак» сообщал, что маркировка этих групп товаров «позволит максимально быстро начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата».

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Минпромторг спортивное питание маркировка
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