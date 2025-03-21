Трамп заявил о готовности лично оплатить сверхурочные астронавтам с МКС
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов из своего кармана заплатить недавно вернувшимся с Международной космической станции (МКС) астронавтам за их сверхурочную работу. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.
Пробывшим на МКС 286 дней Сунита Уильямс и Бутч Уилмор вернулись на Землю вместе с американцем Николасом Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым 18 марта 2025 года. Их корабль благополучно приводнился в Мексиканском заливе, у побережья Таллахасси во Флориде.
После их возвращения газета The New York Times писала, что во время полета астронавты, как другие госслужащие в рабочих командировках получали «суточные» в размере $5.
«Мне никто об этом не говорил. Если придется, я заплачу из своего кармана. Я обо всем позабочусь», — ответил Трамп на сообщения о том, что астронавты не получат оплату сверхурочных.
Уилмор и Уильямс отправились в космос 5 июня 2024 года. Ожидалось, что миссия продлится всего восемь дней и космонавты вернутся уже 13–14 июня. Но у корабля выявили проблему с двигателями. В итоге за время своей миссии они совершили 4576 оборотов вокруг Земли.
Эксперт по заболеванием костей и эндокринолог Дина Адимулам предупредил космонавтов о возможных болях в спине, в том числе из-за уменьшения костной массы в условиях без гравитации.
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