Трамп заявил о готовности лично оплатить сверхурочные астронавтам с МКС

Сунита Уильямс после возвращения с МКС, Флорида, 18 марта 2025 года (Фото: Keegan Barber / NASA / Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов из своего кармана заплатить недавно вернувшимся с Международной космической станции (МКС) астронавтам за их сверхурочную работу. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Пробывшим на МКС 286 дней Сунита Уильямс и Бутч Уилмор вернулись на Землю вместе с американцем Николасом Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым 18 марта 2025 года. Их корабль благополучно приводнился в Мексиканском заливе, у побережья Таллахасси во Флориде.

После их возвращения газета The New York Times писала, что во время полета астронавты, как другие госслужащие в рабочих командировках получали «суточные» в размере $5.

«Мне никто об этом не говорил. Если придется, я заплачу из своего кармана. Я обо всем позабочусь», — ответил Трамп на сообщения о том, что астронавты не получат оплату сверхурочных.

Уилмор и Уильямс отправились в космос 5 июня 2024 года. Ожидалось, что миссия продлится всего восемь дней и космонавты вернутся уже 13–14 июня. Но у корабля выявили проблему с двигателями. В итоге за время своей миссии они совершили 4576 оборотов вокруг Земли.

Эксперт по заболеванием костей и эндокринолог Дина Адимулам предупредил космонавтов о возможных болях в спине, в том числе из-за уменьшения костной массы в условиях без гравитации.