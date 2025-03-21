Трампу понравилось «секретное предложение» короля Великобритании
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему нравится «секретное предложение» короля Великобритании Карла III.
«Я люблю короля Карла. Мне нравится», — написал он в соцсети Truth Social.
Республиканец прикрепил к своему посту ссылку на статью британского издания The Sun. В ней сказано, что в ходе возможного визита Трампа в Великобританию Карл III может предложить США стать «ассоциированным членом» Содружества наций.
В Содружество наций входят Великобритания, ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, однако сегодня членство организации не зависит от того, входили ли страны ранее в Британскую империю. Всего в организации насчитывается 56 государств-членов.
Возможность открыть филиал содружества в США обсуждали и в первый срок Трампа, однако идея не была реализована.
В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и британского премьер-министра Кира Стармера. Премьер Великобритании рассказал, что, помимо прочего, передал американскому лидеру «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное Королевство. Президент США его принял.
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