Трампу понравилось «секретное предложение» короля Великобритании

Карл III и Дональд Трамп (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему нравится «секретное предложение» короля Великобритании Карла III.

«Я люблю короля Карла. Мне нравится», — написал он в соцсети Truth Social.

Республиканец прикрепил к своему посту ссылку на статью британского издания The Sun. В ней сказано, что в ходе возможного визита Трампа в Великобританию Карл III может предложить США стать «ассоциированным членом» Содружества наций.

В Содружество наций входят Великобритания, ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, однако сегодня членство организации не зависит от того, входили ли страны ранее в Британскую империю. Всего в организации насчитывается 56 государств-членов. Возможность открыть филиал содружества в США обсуждали и в первый срок Трампа, однако идея не была реализована.

В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и британского премьер-министра Кира Стармера. Премьер Великобритании рассказал, что, помимо прочего, передал американскому лидеру «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное Королевство. Президент США его принял.