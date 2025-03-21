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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трампу понравилось «секретное предложение» короля Великобритании

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Карл&nbsp;III и Дональд Трамп
Карл III и Дональд Трамп (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему нравится «секретное предложение» короля Великобритании Карла III.

«Я люблю короля Карла. Мне нравится», — написал он в соцсети Truth Social.

Республиканец прикрепил к своему посту ссылку на статью британского издания The Sun. В ней сказано, что в ходе возможного визита Трампа в Великобританию Карл III может предложить США стать «ассоциированным членом» Содружества наций.

В Содружество наций входят Великобритания, ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, однако сегодня членство организации не зависит от того, входили ли страны ранее в Британскую империю. Всего в организации насчитывается 56 государств-членов.

Возможность открыть филиал содружества в США обсуждали и в первый срок Трампа, однако идея не была реализована.

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В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и британского премьер-министра Кира Стармера. Премьер Великобритании рассказал, что, помимо прочего, передал американскому лидеру «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное Королевство. Президент США его принял.

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Дональд Трамп Карл III США Великобритания
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Карл III Виндзор фото

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монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
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