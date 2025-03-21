В России перестанут публиковать еженедельные сводки о COVID-19
Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекратит в России еженедельно публиковать сводки о заболеваемости COVID-19. Решение было принято из-за стабилизации эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении портала «Объясняем.рф».
Сейчас вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, однако Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.
«Всего в разделе «Стопкоронавирус» на нашем портале с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, а также самые важные новости по теме. После прекращения публикаций раздел останется открытым», — отметили авторы материала.
Накануне мосгорздрав сообщил, что эпидемиологическая ситуация в столице находится под контролем, и пик заболеваемости уже пройден.
Сейчас наблюдается снижение общей заболеваемости коронавирусом, отметила пресс-служба ведомства, уточнив, что показатель госпитализации пациентов с коронавирусом находятся на минимальном уровне. «На данный момент нет тенденций к росту», — добавили в мосгорздраве.
До этого в 2022 году Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавирусной инфекции.
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