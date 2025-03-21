Мурашко напомнил о задаче снизить уровень нетрудоспособности на 15%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минздрав запланировал снизить показатель временной нетрудоспособности в России на 15% к 2030 году, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании коллегии Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно, это снижение суммарной продолжительности времени нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%», — сказал он на заседании коллегии Роспотребнадзора.

В конце февраля 2024 года президент Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Кадры», который включил в себя, в том числе, такой показатель.

Мурашко подчеркнул, что более 70% случаев временной нетрудоспособности граждан возникают из-за инфекционных заболеваний. Поэтому нужно урегулировать продолжительность больничного листа и снизить количество таких листов доступными мерами.

Мурашко отметил, что следует расширять систему мониторинга, следить за случаями заболеваемости и их локализацией, проводить вакцину-профилактику среди населения.

Ранее задачу уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности на 15% правительство России включило в план по достижению национальных целей развития до 2030 года и с прогнозом до 2036 года. Так, по плану, в следующие несколько лет нужно будет ежегодно снижать показатель на 1–2,5%. В документе отмечено, что сокращение длительности больничных должно привести к повышению эффективности и продуктивности труда.

План предполагает создание новой модели центров здоровья для наблюдения за самочувствием граждан, для изучения и коррекции их питания, а также развитие системы медицинской реабилитации для восстановления здоровья.

Ответственной за достижение показателя длительности больничных работающих россиян назначили заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.