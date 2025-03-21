Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главной темой совещания стало повышение эффективности профилактики правонарушений.
«Поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан», — сказал Путин.
В ходе мероприятия с докладом выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Президент России регулярно проводит совещания с членами Совбеза. На предыдущем совещании, которое состоялось 14 марта 2025 года, Путин и члены Совбеза обсудили возможность восстановления российско-американских отношений.
Кроме того, президент обсудил призыв президента США Дональда Трампа «пощадить украинских военных». Путин обещал, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинским военным будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и российским законодательством.
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