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Политика ,  
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Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация президента России)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главной темой совещания стало повышение эффективности профилактики правонарушений.

«Поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан», — сказал Путин.

В ходе мероприятия с докладом выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Президент России регулярно проводит совещания с членами Совбеза. На предыдущем совещании, которое состоялось 14 марта 2025 года, Путин и члены Совбеза обсудили возможность восстановления российско-американских отношений.

Кроме того, президент обсудил призыв президента США Дональда Трампа «пощадить украинских военных». Путин обещал, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинским военным будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и российским законодательством.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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