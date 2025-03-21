В Барнауле глыба льда с крыши упала на восьмилетнюю девочку
Сотрудники СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту падения наледи на восьмилетнего ребенка в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, днем 19 марта на ребенка, проходящего мимо дома по улице Германа Титова, 17, упал кусок наледи. Медицинские работники зафиксировали у него ушибы головы.
Агентство «Амител» пишет, что пострадавшей оказалась восьмилетняя девочка, кусок льда упал, когда та проходила мимо дома вместе с одноклассниками.
Следственным управлением СК России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения управляющей компанией обязательств по надлежащему содержанию дома, с которого упала наледь.
В Лысьве Пермского края 19 марта возбудили уголовное дело по факту причинения травмы головы 15-летнему юноше при падении льда с крыши. В Санкт-Петербурге 8 января после схода наледи с крыши пострадала 24-летняя девушка.
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