 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Барнауле глыба льда с крыши упала на восьмилетнюю девочку

В Барнауле глыба льда с крыши упала на восьмилетнюю девочку
Video

Сотрудники СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту падения наледи на восьмилетнего ребенка в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем 19 марта на ребенка, проходящего мимо дома по улице Германа Титова, 17, упал кусок наледи. Медицинские работники зафиксировали у него ушибы головы.

Агентство «Амител» пишет, что пострадавшей оказалась восьмилетняя девочка, кусок льда упал, когда та проходила мимо дома вместе с одноклассниками.

Следственным управлением СК России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В Махачкале завели дело из-за падения наледи на женщину с ребенком
Общество
Фото:Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения управляющей компанией обязательств по надлежащему содержанию дома, с которого упала наледь.

В Лысьве Пермского края 19 марта возбудили уголовное дело по факту причинения травмы головы 15-летнему юноше при падении льда с крыши. В Санкт-Петербурге 8 января после схода наледи с крыши пострадала 24-летняя девушка.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
наледь Алтайский край Барнаул уголовное дело ребенок
Материалы по теме
В Екатеринбурге на трехлетнего ребенка с крыши упала глыба льда
Общество
В Люберцах умер мужчина, раненный при сходе льда с крыши военкомата
Общество
В Петербурге мужчина погиб после падения наледи с крыши дома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
В ISU заявили об отсутствии крайнего срока проверки российских фигуристовСпорт, 14:29
Почетный президент ОКР «вздохнул с облегчением» после выборов главы МОКСпорт, 14:28
Премьер Бельгии счел «актом войны» возможное изъятие российских активовПолитика, 14:28
Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушенийПолитика, 14:22
Почему ЦБ сохранил ставку 21% и как это повлияет на рубль и инвестицииИнвестиции, 14:20
Партия Порошенко потребовала срочной встречи с ЗеленскимПолитика, 14:17
«Красная зона» заемщика: почему банк решит отказать в кредитеPro, 14:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве началось прощание с Бедросом КиркоровымОбщество, 14:12
Россияне стали в два раза чаще интересоваться новостямиОбщество, 14:01
Песков заявил о желании лидеров ЕС милитаризовать Европу любой ценойПолитика, 13:59
Таможенники в Уфе изъяли голову крокодила у туриста из ТаиландаОбщество, 13:57
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиянИнвестиции, 13:57
В Барнауле глыба льда с крыши упала на восьмилетнюю девочкуОбщество, 13:49
Девять шагов к устойчивой прибыльности промышленного производстваPro, 13:49