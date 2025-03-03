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Общество ,  
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В Махачкале завели дело из-за падения наледи на женщину с ребенком

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press
Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

В Махачкале возбудили уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на женщину с ребенком, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.

Наледь упала с крыши многоэтажного дома в Кировском районе республиканской столицы днем 3 марта, пострадавшие женщина и ребенок попали в больницу.

Следователи возбудили дело по ст. 293 Уголовного кодекса — халатность. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

В пресс-службе ведомства предупредили граждан об опасностях в связи с переменой погоды и обратили внимание организаций жилищно-коммунальной сферы и органов власти на необходимость своевременно чистить крыши зданий от сосулек, снега и наледи.

В районных администрациях Петербурга начались обыски
Политика
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В январе в Санкт-Петербурге в нескольких районных администрациях прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного из-за падения ледяных глыб на прохожих. По данным следствия, с 8 по 14 января в городе пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Прохожие получили травмы головы различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинские учреждения города.

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Теги
наледь сосульки Махачкала Дагестан Следственный комитет уголовное дело ЖКХ
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