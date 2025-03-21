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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнали, что при подрыве ГИС «Суджа» никто не пострадал

«РИА Новости»: при подрыве ГИС «Суджа» погибших и пострадавших не было
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Никто не погиб и не пострадал при подрыве украинскими военными газораспределительной станции «Суджа» в Курской области 20 марта, сообщили в экстренных службах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Специалисты уже начали проводить оценку последствий происшествия, добавил собеседник агентства.

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Политика
Газоизмерительная станция &laquo;Суджа&raquo;

По данным СК, 20 марта ВСУ «произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». У объекта появились серьезные повреждения, подчеркнули тогда в СК. Следователи завели дело по статье о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России).

ГИС «Суджа» — крупнейший в европейской части России газозамерный узел, говорится на сайте филиала компании «Газпром газораспредление Курск». Через эту ГИС до остановки транзита в Европу могли транспортировать ежесуточно более 250 млн. куб. м газа.

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