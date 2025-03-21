«РИА Новости»: при подрыве ГИС «Суджа» погибших и пострадавших не было

«РИА Новости» узнали, что при подрыве ГИС «Суджа» никто не пострадал

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Никто не погиб и не пострадал при подрыве украинскими военными газораспределительной станции «Суджа» в Курской области 20 марта, сообщили в экстренных службах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Специалисты уже начали проводить оценку последствий происшествия, добавил собеседник агентства.

По данным СК, 20 марта ВСУ «произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». У объекта появились серьезные повреждения, подчеркнули тогда в СК. Следователи завели дело по статье о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России).

ГИС «Суджа» — крупнейший в европейской части России газозамерный узел, говорится на сайте филиала компании «Газпром газораспредление Курск». Через эту ГИС до остановки транзита в Европу могли транспортировать ежесуточно более 250 млн. куб. м газа.