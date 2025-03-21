Умер гитарист рок-групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов

Фото: Олег Баранов / VK

На 58-м году жизни умер гитарист петербургских рок-групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов, сообщил музыкальный коллектив S.P.O.R.T. на своей странице во «ВКонтакте».

Причину смерти в группе не уточнили.

S.P.O.R.T. была основана в 1993 году. За время творческой работы коллектив выпустил такие песни, как «Зима, весна, веселые каникулы» и «А я не поехал: я купил мотыля и пошел на рыбалку», также альбомы «Сделано по правилам» (2000), «Смысл жизни» (2004) и другие.

Группа выступала на фестивалях «Нашествие», «Дикая мята», также на юбилейном концерте «MTV-Россия» в СК «Олимпийский».

Tequilajazzz также была образована в 1993 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известные песни коллектива — «Звери», «Зимнее солнце». Баранов ранее покинул группу, тогда как в S.P.O.R.T. оставался до конца жизни.