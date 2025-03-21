 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин поздравил лидеров стран СНГ, Азербайджана и Ирана с Наврузом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин направил поздравления президентам стран СНГ и Ирана в связи с праздником прихода весны Навруз. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления получили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Президент России просил передать в этот светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам этих государств», — поделились в пресс-службе Кремля.

Власти Крыма объявили выходными несколько религиозных праздников
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что отношения России с дружественными странами будут и дальше успешно развиваться в рамках стратегического партнерства.

Российский лидер также направил поздравления с Наврузом президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному руководителю исламской республики Али Хаменеи.

Навруз — праздник в честь прихода весны, отмечается преимущественно в странах Азии и Ближнего Востока. День знаменует начало нового года по солнечному календарю.

Праздник ассоциируется с обновлением жизни, весенним пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ. В 2010 году Организация Объединенных Наций объявила официальным днем Навруза 21 марта.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин поздравление праздник СНГ Иран Москва
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Касым-Жомарт Токаев фото

Касым-Жомарт Токаев

политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Али Хаменеи фото

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Дагестанца заставили драться в Рамадан. С какими проблемами он столкнулся
Спорт
Управление мусульман дало ответ, сколько можно иметь жен
Общество
Путин заявил о необходимости развивать связи с мусульманскими странами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
Власти сообщили о полных выплатах раненому в зоне военной операции бойцуПолитика, 12:55
Патриарх наградил Лаврова церковным орденом Александра НевскогоПолитика, 12:53
Путин поздравил лидеров стран СНГ, Азербайджана и Ирана с НаврузомПолитика, 12:47
Умер гитарист рок-групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег БарановОбщество, 12:42
Анализ показал точность прогнозов Polymarket. Насколько верны ставкиКрипто, 12:37
Где scrum-мастеру готовы платить до ₽450 тыс. и как построить карьеруPro, 12:34
СК завел дело о теракте из-за подрыва газоизмерительной станции «Суджа»⁠Политика, 12:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ показала кадры замаскированных под дачи нарколабораторийОбщество, 12:33
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 12:30
В Екатеринбурге простились с обладателем Кубка Гагарина МалыхинымСпорт, 12:29
Тренер назвал преимуществом «Вашингтона» погоню Овечкина за рекордомСпорт, 12:28
Во Франции запретили вещание российских «Пятого канала» и СТСПолитика, 12:20
Водитель в Москве провез полицейского на капоте автомобиля. ВидеоОбщество, 12:19
СК завершил дело приказавшего обстрелять пляж в Севастополе командира ВСУПолитика, 12:18