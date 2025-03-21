Путин поздравил лидеров стран СНГ, Азербайджана и Ирана с Наврузом
Президент России Владимир Путин направил поздравления президентам стран СНГ и Ирана в связи с праздником прихода весны Навруз. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Поздравления получили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Таджикистана Эмомали Рахмон.
«Президент России просил передать в этот светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам этих государств», — поделились в пресс-службе Кремля.
Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что отношения России с дружественными странами будут и дальше успешно развиваться в рамках стратегического партнерства.
Российский лидер также направил поздравления с Наврузом президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному руководителю исламской республики Али Хаменеи.
Навруз — праздник в честь прихода весны, отмечается преимущественно в странах Азии и Ближнего Востока. День знаменует начало нового года по солнечному календарю.
Праздник ассоциируется с обновлением жизни, весенним пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ. В 2010 году Организация Объединенных Наций объявила официальным днем Навруза 21 марта.
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