Путин поздравил лидеров стран СНГ, Азербайджана и Ирана с Наврузом

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин направил поздравления президентам стран СНГ и Ирана в связи с праздником прихода весны Навруз. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления получили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Президент России просил передать в этот светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам этих государств», — поделились в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что отношения России с дружественными странами будут и дальше успешно развиваться в рамках стратегического партнерства.

Российский лидер также направил поздравления с Наврузом президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному руководителю исламской республики Али Хаменеи.

Навруз — праздник в честь прихода весны, отмечается преимущественно в странах Азии и Ближнего Востока. День знаменует начало нового года по солнечному календарю. Праздник ассоциируется с обновлением жизни, весенним пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ. В 2010 году Организация Объединенных Наций объявила официальным днем Навруза 21 марта.