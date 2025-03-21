Мужчину задержали за передачу Украине координат для удара дронами

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Силовики задержали жителя Московского региона Э. Марченко за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по итогам оперативного совещания, которое провел в Курске председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По данным следствия, мужчина в 2023 году передал спецслужбам Украины координаты для нанесения удара БПЛА по аэродрому Курска.

Действия Марченко были задокументированы СК совместно с ФСБ, мужчине уже предъявлено обвинение, добавили там.

Ранее Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Подмосковья Романа Болдырева по делу о государственной измене в пользу украинских спецслужб.

По версии следствия, мужчина по заданию спецслужб Украины планировал совершить диверсию на железной дороге в Московском регионе.