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Военная операция на Украине ,  
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Мужчину задержали за передачу Украине координат для удара дронами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Силовики задержали жителя Московского региона Э. Марченко за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по итогам оперативного совещания, которое провел в Курске председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По данным следствия, мужчина в 2023 году передал спецслужбам Украины координаты для нанесения удара БПЛА по аэродрому Курска.

Действия Марченко были задокументированы СК совместно с ФСБ, мужчине уже предъявлено обвинение, добавили там.

Жителя Подмосковья приговорили к 15 годам заключения по делу о госизмене
Общество
Роман Болдырев

Ранее Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Подмосковья Романа Болдырева по делу о государственной измене в пользу украинских спецслужб.

По версии следствия, мужчина по заданию спецслужб Украины планировал совершить диверсию на железной дороге в Московском регионе.

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Следственный комитет дроны Военная операция на Украине Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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