Кнайсль вспомнила, как Лавров с юмором отреагировал на колкость в Австрии
Экс-глава австрийского МИДа, ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль вспомнила, как министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на колкость спикера австрийского парламента, когда вместе с президентом Владимиром Путиным посещал Вену в июне 2018 года.
По ее словам, во время совместного обеда спикер австрийского парламента «сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран».
«Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: «Мы вторгаемся в другие страны?» И Лавров отметил: «Нет, мы не вторгаемся». На что Путин поинтересовался: «А для чего я вам тогда плачу?» — рассказала Кнайсль «РИА Новости». По ее словам, Лавров в ответ рассмеялся.
21 марта Лаврову исполняется 75 лет.
Путин в июне 2018 года во время визита в Вену проводил переговоры с занимавшим в тот момент пост президента Александером Ван дер Белленом и экс-канцлером Себастьяном Курцем. В августе того же года российский президент посетил свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в Австрии.
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