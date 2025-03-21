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Политика ,  
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Кнайсль вспомнила, как Лавров с юмором отреагировал на колкость в Австрии

Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Экс-глава австрийского МИДа, ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль вспомнила, как министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на колкость спикера австрийского парламента, когда вместе с президентом Владимиром Путиным посещал Вену в июне 2018 года.

По ее словам, во время совместного обеда спикер австрийского парламента «сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран».

«Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: «Мы вторгаемся в другие страны?» И Лавров отметил: «Нет, мы не вторгаемся». На что Путин поинтересовался: «А для чего я вам тогда плачу?» — рассказала Кнайсль «РИА Новости». По ее словам, Лавров в ответ рассмеялся.

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Сергей Лавров

21 марта Лаврову исполняется 75 лет.

Путин в июне 2018 года во время визита в Вену проводил переговоры с занимавшим в тот момент пост президента Александером Ван дер Белленом и экс-канцлером Себастьяном Курцем. В августе того же года российский президент посетил свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в Австрии.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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