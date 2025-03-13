Лавров произнес: «Нафиг я сюда пришел?» между вопросами журналистов

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утомился от вопросов журналистов перед встречей президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко и не сдержал эмоций.

Видео со словами министра опубликовал корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

«Нафиг я сюда пришел?» — задался министр риторическим вопросом.

По словам Юнашева, журналисты по очереди подходили к Лаврову с «каверзными вопросами».

13 марта президент Белоруссии прибыл в Кремль для переговоров с российским коллегой. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания.

Среди тем, которые Лукашенко намерен обсудить с президентом России, он обозначил подход США к прекращению огня на Украине. По итогам переговоров политики подпишут ряд совместных документов.