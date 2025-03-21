Волгоградский губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА на регион

Обошлось без пострадавших, есть незначительные повреждения хозобъектов, уточнил Бочаров. Минобороны сообщает, что всего над регионом сбили 34 беспилотника

Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 21 марта в Волгоградской области средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регион, сообщил губернатор Андрей Бочаров, передает администрация области.

«Была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Министерства обороны России перехватили и нейтрализовали БПЛА», — говорится в сообщении.

По его словам, никто не пострадал, однако обломки беспилотников повредили хозяйственные объекты на территории одного из частных домов.

Как сообщает Минобороны, за ночь над четырьмя российскими регионами были сбиты 43 беспилотника ВСУ, в том числе 34 над Волгоградской областью. Кроме того, по четыре аппарата уничтожили над Ростовской и Курской областями, еще один — над Белгородской областью.

После начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам украинских беспилотников.

Так, 15 марта 64 дрона ВСУ вновь атаковали Волгоградскую область. Как тогда сообщил Бочаров, большинство беспилотников нейтрализовали и перехватили в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части региона. Никто при этом не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Однако из-за падения обломков загорелся камыш на территории Красноармейского района, его быстро потушили.