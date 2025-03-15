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Военная операция на Украине ,  
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Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на регион

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Военная операция на Украине

Дроны атаковали Волгоградскую область в ночь на 15 марта, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Он уточнил, что большинство беспилотников было нейтрализовано и перехвачено в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части Волгограда.

«В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет», — сообщил Бочаров.

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Минобороны утром 15 марта отчиталось об уничтожении 126 беспилотников над Россией ночью. По данным оборонного ведомства, над Волгоградской областью было сбито больше всего беспилотников — 64. Также их сбили над Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями.

В аэропорту Волгограда ночью вводили ограничения на полеты — они действовали с 03:33 мск. К 07:15 мск запрет сняли.

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