Вучевич попросил у России помощь в расследовании о «звуковой пушке»

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич написал письмо российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой к России помочь с расследованием мартовских событий в Белграде. Об этом он написал на своей странице в X.

«Обратился к России <...> с просьбой подключить свои следственные и силовые органы к процессу установления всей правды о событиях 15 марта», — говорится в посте.

Он надеется, что российские эксперты помогут «в определении степени злонамеренности» утверждений о применении «звуковой пушки», которые распространяет «антигосударственная оппозиция».

«Звуковая пушка» — узконаправленный мощный акустический излучатель, разработанный LRAD Corporation. Используется как звуковое нелетальное оружие, а также в качестве устройства для передачи сообщений и сигналов тревоги на гораздо большие расстояния или с большей громкостью, чем обычные громкоговорители.

Речь идет об антиправительственном митинге в Белграде, на который 15 марта вышли больше 100 тыс. человек. Протесты начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, когда погибли 15 человек.

По данным президента страны Александра Вучича, во время демонстрации в марте пострадали 56 человек, 44 из них попали в центр неотложной помощи. За нападения на полицейских и других лиц в тот день арестовали 22 человека.

Местное издание Visegrád 24 ранее опубликовало видео с предполагаемым использованием технологии «звуковой пушки» под названием LRAD, которая издает оглушительный звук громкостью до 160 децибел. Вучич и полиция Белграда отрицают их применение.