 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вучевич попросил у России помощь в расследовании о «звуковой пушке»

Вучевич попросил Россию помочь расследовать применение «звуковой пушки» 15 марта

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич написал письмо российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой к России помочь с расследованием мартовских событий в Белграде. Об этом он написал на своей странице в X.

«Обратился к России <...> с просьбой подключить свои следственные и силовые органы к процессу установления всей правды о событиях 15 марта», — говорится в посте.

Он надеется, что российские эксперты помогут «в определении степени злонамеренности» утверждений о применении «звуковой пушки», которые распространяет «антигосударственная оппозиция».

«Звуковая пушка» — узконаправленный мощный акустический излучатель, разработанный LRAD Corporation. Используется как звуковое нелетальное оружие, а также в качестве устройства для передачи сообщений и сигналов тревоги на гораздо большие расстояния или с большей громкостью, чем обычные громкоговорители.

Вучич на фоне протестов заявил, что «копии Майдана» в Сербии не будет
Политика
Александр Вучич

Речь идет об антиправительственном митинге в Белграде, на который 15 марта вышли больше 100 тыс. человек. Протесты начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, когда погибли 15 человек.

По данным президента страны Александра Вучича, во время демонстрации в марте пострадали 56 человек, 44 из них попали в центр неотложной помощи. За нападения на полицейских и других лиц в тот день арестовали 22 человека.

Местное издание Visegrád 24 ранее опубликовало видео с предполагаемым использованием технологии «звуковой пушки» под названием LRAD, которая издает оглушительный звук громкостью до 160 децибел. Вучич и полиция Белграда отрицают их применение.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сербия Россия Михаил Мишустин расследование
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Стала ли отставка премьера Сербии результатом «цветной революции»
Политика
Вучич на фоне протестов заявил, что «копии Майдана» в Сербии не будет
Политика
Вучич сообщил о пострадавших и арестованных после протестов в Сербии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Премьер Дании признала верной позицию Вэнса относительно угрозы миграцииПолитика, 05:12
На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел новый взрывПолитика, 04:28
Вучевич попросил у России помощь в расследовании о «звуковой пушке»Политика, 04:23
В Европе обсудили патрулирование неба Украины вместо отправки войскПолитика, 04:10
Постпред России сравнил с анекдотом идею ЕС добиться мира через силуПолитика, 03:52
ЕС отказался размораживать российские активыПолитика, 03:16
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести головСпорт, 03:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп подписал указ о закрытии Минобразования СШАОбщество, 03:00
Северная Корея испытала новую зенитно-ракетную системуПолитика, 02:57
В Петербурге снесли незаконные торговые точки на рынке Апраксин дворОбщество, 02:33
Макрон назвал дату проведения саммита «коалиции желающих» по УкраинеПолитика, 02:10
FT узнала о возможном интересе США к ЗАЭС в рамках ресурсной сделкиПолитика, 01:50
Орбан посчитал недружественным выступление Зеленского на саммите ЕСПолитика, 01:36
Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию приграничного поселкаПолитика, 01:12