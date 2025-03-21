Трамп заявил о скором подписании сделки по полезным ископаемым с Украиной
США скоро подпишут с Украиной соглашение о полезных ископаемых, заявил американский президент Дональд Трамп во время своего выступления, которое транслировал Белый дом на своем YouTube канале.
«Одна из вещей, которую мы сделаем в ближайшее время — мы подпишем соглашение по редкоземельным ископаемым с Украиной», — сказал он.
Сделка о полезных ископаемых между США и Украиной должна была быть подписана 28 февраля во время переговоров украинского президент Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме. Однако между лидерами и вице-президентом США началась перепалка, и подписание соглашения сорвалось.
В рамках сделки Киев должен получить гарантии безопасности от Вашингтона при урегулировании украинского конфликта.
При этом США по-прежнему ожидают, что сделка будет заключена. Об этом, в частности, заявил госсекретарь США Марко Рубио в результате американо-украинских переговоров 11 марта в Джидде.
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