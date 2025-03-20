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Военная операция на Украине ,  
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Минэк ответил на заявление Зеленского о развитии туризма в Крыму

Сюжет
Военная операция на Украине

Республика Крым является одним из самых популярных туристических направлений России, сообщили в Минэкомразвития в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму.

«С 2014 по 2024 гг. в гостиницах Крыма было размещено более 20 млн человек и еще около 2 млн — в гостиницах Севастополя», — приводит министерство данные Росстата.

Доходы гостиниц и отелей в Крыму без учета частного сектора за 2024 года составили более ₽40 млрд. С 2014 года, по данным ведомства, этот показатель вырос в 6,7 раза.

Кроме этого, в результата использования программы льготного кредитования, которое предоставило государство, в республике поддержали семь проектов крупных отелей — более 3 тыс. новых гостиничных номеров.

Также в рамках президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал» в регионе собираются построить один из курортов. Это, в свою очередь, дополнительно увеличит количество туристов на 1,1 млн в год.

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Ранее во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере Зеленский заявил, что в Крыму «нет туризма». «Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной <...> В Крыму нет туризма. В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым приезжали летом 3 миллиона человек туристов, 2,8 миллиона- украинцы», — сказал украинский президент.

До этого, 17 марта, Sеmafor со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация допускает возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, президент Владимир Путин говорил, что вопрос его территориальной принадлежности закрыт. Зеленский в ноябре 2024 года сказал, что Киев может вернуть полуостров дипломатическим, но не военным путем.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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