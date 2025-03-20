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Московскую неделю моды посетили более 65 тыс. человек

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Четвертую Московскую неделю моды посетили более 65 тыс. человек, сообщил руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин. Об этом РБК рассказали в пресс-службе мероприятия.

Неделя моды прошла с 13 по 18 марта в «Манеже». Заявки на участие в мероприятии подали 186 брендов из 27 российских регионов. Кроме того, коллекции представили торговые марки из девяти стран, в том числе из Индии, Китая, Турции.

В рамках Недели моды состоялось 90 показов, в них были заняты 2,3 тыс. моделей.

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Фотогалерея 

В «Манеже» также работал лекторий, участники которого обсуждали моду и культурное наследие. В течение недели почти 50 спикеров организовали 28 лекций. Онлайн-трансляции выступлений посмотрели 3 млн человек.

Кроме того, в рамках Недели моды состоялся фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Свои работы представили режиссеры из России, Аргентины, Мексики, с Филиппин и из ЮАР. Во время фестиваля зрители могли посмотреть почти 60 короткометражек.

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Москва мода департамент культуры
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