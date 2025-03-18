«Вечность» Зайцева и Лолита в перьях: как прошла Московская неделя моды
Неделю моды открыла коллекция Московского художественно-промышленного института
С 13 по 18 марта на подиуме прошли показы как брендов с именем — Rogov (основатель на фото), Slava Zaitsev, так и начинающих дизайнеров со всей России
Модель и телеведущая Мария Миногарова участвует в показе одежды бренда Vereja
Ксения Собчак на показе коллекции Vereja
Показ дизайнеров SERGEY SYSOEV Fashion School, 14 марта
Показ дизайнеров SERGEY SYSOEV Fashion School, 14 марта
Коллекция «Меха Екатерина»
Модели перед показом YANA BESFAMILNAYA, 14 марта
Коллекция российского бренда сумок и аксессуаров Ante Kovac, 14 марта
Коллекция российского бренда FREEDOMTAG, 14 марта
Стилисты Гоша Карцев и Виктория Чуманова (Чума Вечеринка)
15 марта
Коллекция дизайнера IMKMODE, 15 марта
Показ якутского бренда ogo citizen, 15 марта
Часть из коллекции ogo citizen — вещи, сшитые с нуля, часть — переработанная одежда. «Я ищу себя и в моде, и в искусстве, и в национальной культуре, и в современных трендах», — сказала дизайнер Мария Саввина после показа.
Бренд BIG BROOCH из Екатеринбурга, 15 марта
Бренд MAISON SUZANNA BARS, 15 марта
Коллекция бренда Measure из Дагестана, 15 марта
Коллекция Ассоциации в сфере легкой промышленности Дагестана (ASLP), 15 марта
Коллекция московского Института бизнеса и дизайна B&D, 15 марта
Коллекция индийского бренда Samant Chauhan, известного вышивками на шелке, 16 марта
Московский бренд Cosarêve, 16 марта
Коллекция Кафедры искусства костюма и моды Института искусств Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, 16 марта
Мужской бренд Edder из Москвы, 16 марта
Московский бренд «ХакаМа», 16 марта
Московский Дом моды Slava Zaitsev представил архивную коллекцию «Вечность», посвященную памяти основателя Вячеслава Зайцева, 16 марта. Модельер умер в 2023 году в возрасте 85 лет
Стилист Сергей Зверев среди зрителей во время показа бренда Slava Zaitsev
Мурманский бренд Gapanovich, 16 марта
Московский бренд Bitte_Ruhe, 16 марта
Певица Лолита закрывает показ коллекции бренда Игоря Гуляева
Бренд Maison Kaleidoscope, 17 марта
Показ коллекции бренда EFREMOV дизайнера Сергея Ефремова, 17 марта
Телеведущая Алена Водонаева
Дом моды Svetlana Evstigneeva, 17 марта
Показ российского бренда Ruban, 17 марта
Коллекция бренда Masterpeace
Коллекция американского дизайнера Пии Линдсей, 18 марта
Показ бренда Bouzma ethnique
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