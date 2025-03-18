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«Вечность» Зайцева и Лолита в перьях: как прошла Московская неделя моды

В Москве завершилась четвертая неделя моды. В этом году на подиуме в Манеже показали коллекции почти двух сотен дизайнеров со всей России и из-за рубежа. Самые яркие кадры недели моды — в фоторепортаже РБК
«Вечность» Зайцева и Лолита в перьях: как прошла Московская неделя моды

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Дарья Широкова, София Шошина София Шошина
мультимедиа мода Лолита Ксения Собчак бренды «Манеж» Вячеслав Зайцев Москва
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
Ксения Собчак фото

Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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