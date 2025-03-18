«Вечность» Зайцева и Лолита в перьях: как прошла Московская неделя моды

В Москве завершилась четвертая неделя моды. В этом году на подиуме в Манеже показали коллекции почти двух сотен дизайнеров со всей России и из-за рубежа. Самые яркие кадры недели моды — в фоторепортаже РБК