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Общество ,  
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На Кубани завели дело против женщины, пытавшейся убить двухмесячного сына

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Жительница Курганинска несколько раз ударила ножом в живот своего двухмесячного сына, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

«Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство сына, фигурантка не смогла, поскольку ее действия были пресечены ее отцом», — говорится в сообщении.

Ребенка доставили в больницу, ему оказывают помощь. В отношении девушки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК — покушение на убийство.

Ход расследования контролирует руководитель управления ведомства по региону Андрей Маслов.

В Перми начали проверку после видео с убегающим от отчима ребенком
Общество

В начале марта в Перми следователи начали проверку по факту размещения в соцсетях видео, на котором ребенок убегает от отчима. В ведомстве отметили, что проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК — истязание несовершеннолетнего. Максимальное наказание по этой части статьи — семь лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала Baza, мальчик убежал от мужчины после того, как отчим поссорился с мамой ребенка. Мужчина избил школьника за то, что тот отказался принести ему сигареты в ванную.

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Теги
Краснодарский край ребенок покушение на убийство Следственный комитет
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