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Политика ,  
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Шойгу заявил о планах пригласить США на встречу по безопасности в Москве

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Администрация президента России)

Россия планирует пригласить представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Пригласим», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

По его словам, участие в предстоящей встрече уже подтвердили представители более 100 стран.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится с 2010 года под эгидой Совета безопасности России. В 2025 году мероприятие пройдет в Москве 27–29 мая.

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В прошлом году международная встреча по безопасности прошла в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля. В ней приняли участие делегации 106 стран и восьми международных организаций. Российскую делегацию, в состав которой вошли представители ряда федеральных министерств, ведомств и организаций, возглавил Николай Патрушев, который тогда был секретарем Совбеза.

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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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