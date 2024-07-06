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Глава Минтруда назвал размер единого пособия на детей

Котяков: ежемесячное единое пособие на детей составляет около ₽15 тыс.
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Ежемесячное единое пособие на детей от их рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем примерно 15 тыс. руб., сообщил глава Минтруда Антон Котяков на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме, передает «РИА Новости».

«(Единое пособие) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (руб.) ежемесячно», — сказал он. По его словам, это достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях.

Ежегодные расходы государства на эту меру поддержки семей составляют 1,7 трлн руб., уточнил он.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Котяков рассказал, что в ближайшее время по поручению президента Владимира Путина будет принят законопроект, который введет новую семейную выплату. Так, родители двух и более детей смогут вернуть часть налога на доходы физлиц, если среднедушевой доход в семье составляет менее 1,5 прожиточных минимумов на человека. По заявлению родителей ранее уплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена одним платежом, отметил глава Минтруда. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в июне.

В середине мая Котяков говорил, что единое пособие позволило снизить показатель бедности в России до 8,5%. Целевой ориентир уровня бедности при этом находится ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.

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Теги
Минтруд Пособие на детей Антон Котяков
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