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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Запорожской области сообщил об артобстреле Каменки-Днепровской

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел из артиллерии Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он отметил, что было не менее пяти взрывов.

Балицкий призвал жителей Каменки-Днепровской не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Каменка-Днепровская находится на берегу Каховского водохранилища Днепра. Между ней и украинским городом Никополем, который располагается на противоположном берегу реки, около 3 км.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Власти Запорожской области неоднократно сообщали об обстрелах и атаках населенных пунктов региона со стороны ВСУ. Так, в воскресенье, 16 марта, в администрации Каменки-Днепровской сообщили о нанесении двух артиллерийских ударов и уничтожении цеха молокозавода.

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Запорожская область Военная операция на Украине ВСУ
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