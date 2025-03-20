Губернатор Запорожской области сообщил об артобстреле Каменки-Днепровской
Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел из артиллерии Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он отметил, что было не менее пяти взрывов.
Балицкий призвал жителей Каменки-Днепровской не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
Каменка-Днепровская находится на берегу Каховского водохранилища Днепра. Между ней и украинским городом Никополем, который располагается на противоположном берегу реки, около 3 км.
Власти Запорожской области неоднократно сообщали об обстрелах и атаках населенных пунктов региона со стороны ВСУ. Так, в воскресенье, 16 марта, в администрации Каменки-Днепровской сообщили о нанесении двух артиллерийских ударов и уничтожении цеха молокозавода.
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