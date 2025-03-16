ВСУ ударили по цеху молокозавода в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два артиллерийских удара и уничтожили цех молокозавода в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города Каменка-Днепровская, где находится цех.
«Двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода», — говорится в сообщении. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Каменка-Днепровская находится на берегу самого узкого места Днепра. Между ней и украинским городом Никополь, который располагается на противоположном берегу реки, около 3 км.
Власти Запорожской области неоднократно сообщали об обстрелах и атаках населенных пунктов региона со стороны ВСУ.
Так, 8 марта, из-за атаки украинских дронов была повреждена вышка сотовой связи. ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской и Васильевке. По словам замглавы региона Антона Тицкого, жертв и пострадавших тогда не было.
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