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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ ударили по цеху молокозавода в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два артиллерийских удара и уничтожили цех молокозавода в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города Каменка-Днепровская, где находится цех.

«Двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода», — говорится в сообщении. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Каменка-Днепровская находится на берегу самого узкого места Днепра. Между ней и украинским городом Никополь, который располагается на противоположном берегу реки, около 3 км.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Власти Запорожской области неоднократно сообщали об обстрелах и атаках населенных пунктов региона со стороны ВСУ.

Так, 8 марта, из-за атаки украинских дронов была повреждена вышка сотовой связи. ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской и Васильевке. По словам замглавы региона Антона Тицкого, жертв и пострадавших тогда не было.

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Теги
Запорожская область молокозавод ВСУ артиллерия Украина
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