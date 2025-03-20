В МВД объяснили, что делать при обнаружении в сети запрещенного контента

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Обнаружившим в интернете запрещенную информацию пользователям следует обратиться в Роскомнадзор, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Необходимо подать заявку в электронном виде на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)», — говорится в сообщении.

В управлении перечислили порядок действий при заполнении заявки. В частности, пользователь должен прикрепить к заявлению ссылку на сайт, на котором размещен незаконный контент, например призывы к суициду. Граждане также могут сделать скриншот материалов.

В зависимости от содержания ресурса пользователь должен выбрать вид информации: видео, фото, текст, online-трансляция, добавили в МВД. В заявке необходимо указать личные данные.

В феврале магазин видеоигр Steam по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию со страницы, посвященной игре Desert Stalker. В ведомстве отметили, что сервис удалил материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Ограничение работы площадки в стране не планируется, добавили в Роскомнадзоре.