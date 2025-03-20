Муфтий опроверг планы выступления авторов Sigma Boy в «Шатре Рамадана»

Мемориальная мечеть на Поклонной горе в Москве, рядом с которой был открыт шатер Рамадана (Фото: Владимир Андреев / Business Online / Global Look Press)

Информация о том, что исполнительницы хита «Сигма бой» (Sigma Boy) 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская планируют выступить в «Шатре Рамадана» у мечети на Поклонной горе в Москве, является фейком. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«В интернете активно распространяется информация о том, что в воскресенье в нашем «Шатре Рамадана» Betsy и Мария Янковская в хиджабах исполнят хит Sigma Boy. Официально заявляем, что это провокация и фейк», — сообщил муфтий.

По его словам, информацию распространили «провокаторы, исламофобы и шовинисты, стремящиеся расколоть российское общество».

Муфтий полагает, что в данном случае свое слово должны сказать компетентные органы, добавил он.

«Шатер Рамадана» — ежегодный социально-благотворительный проект, проходящий в священный для верующих мусульман месяц Рамадан, предшествуя празднику разговения Ураза-байрам. Проект ежегодно реализуется в Москве с 2006 года.

В начале 2025 года песня «Сигма бой» (Sigma Boy) вошла в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard, опередив песни американской исполнительницы Кэти Перри. Песня впервые вышла в свет в октябре 2024 года и набрала на странице Светланы Чертищевой в YouTube свыше 53 млн просмотров.