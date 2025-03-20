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Политика ,  
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МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и лекарств на три дня

Фото: PhotoRK / Shutterstock
Фото: PhotoRK / Shutterstock

Граждане Польши должны сделать аварийные запасы как минимум на три дня автономной жизни, заявил заместитель министра внутренних дел республики Веслав Лесникевич агентству PAP в интервью о польской системе гражданской обороны.

«Нужно быть готовым как минимум к трем дням выживания без помощи государственных структур. Пусть у вас будет запас воды, необходимых лекарств, средств гигиены, продуктов питания, источник света, который может работать без электросети», — сказал Лесникевич.

Замминистра также порекомендовал иметь с собой транзисторные радиоприемники, «которые временами могут быть единственным средством для получения сообщений».

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Он добавил, что гражданская оборона подразумевает не только помощь со стороны государства, но и готовность граждан самостоятельно противостоять угрозам.

Замминистра отметил, что защиту населения Польши в случае стихийных бедствий или войны готовы обеспечить 16 тыс. добровольных местных пожарных команд и 5 тыс. спасательных команд государственной службы пожарной охраны.

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