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Общество ,  
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Производитель Spice Master отверг превышение уровня микрофлоры в приправе

Фото: Yuri A / PeopleImages.com / Shutterstock
Фото: Yuri A / PeopleImages.com / Shutterstock

Производитель специй и приправ Spice Master опроверг сообщения о превышении нормы микрофлоры в своей продукции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании «Сантус».

19 марта 2025 года «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), сообщил, что в половине образцов приправ, представленных на российском рынке, содержатся вредные вещества, в том числе канцерогены и бактерии группы кишечной палочки.

В материале упоминалась «Приправа универсальная» от SpiceMaster, в которой, по данным НСЗПП, значение КМАФАнМ превыило норму в 40 раз.

КМАФАнМ характеризует общее количество микроорганизмов в продукте, так называемую остаточную микрофлору. Превышение значения КМАФАнМ указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.

В компании отметили, что качеству продукции, производимой на предприятии, уделяется повышенное внимание.

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Бизнес
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Вся продукция проходит многоступенчатую систему контроля качества, начиная с этапа получения сырья и заканчивая отгрузкой готового продукта конечному потребителю. Систематически в аккредитованных лабораториях проводятся испытания сырьевых партий и готовой продукции по всем показателям безопасности на соответствие ТP ТС 021/22011, включая микробиологические показатели. При этом фактов выявления превышения установленных норм не было установлено ни по одному показателю», — сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что на предприятии также сертифицирована система менеджмента безопасности пищевой продукции согласно стандартам
FSSC-22000 международным органом по сертификации.

В компании также отметили, что НСЗПП не предоставил никаких подтверждающих документов, протоколов лабораторных исследований, и других доказательств своих заявлений.

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