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Производитель приправ «Проксима» отверг данные о кишечной палочке

Производитель приправ «Проксима» отверг данные о кишечной палочке в продукции
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Российский производитель приправ «Проксима» (торговая марка «Приправыч») отверг информацию об обнаружении кишечной палочки в своей продукции. Об это говорится в сообщении отдела управлением качеством компании, поступившем в РБК.

Ранее о вредных веществах в продукции «Проксимы» сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В компании ответили, что считают подобные заявления «безосновательными и не подтвержденными объективными документами». В «Проксиме» заверили, что не получали от НСЗПП или других официальных органов каких-либо заявлений или обращений. Не поступали в компанию «ни протоколы лабораторных исследований, ни указания методик и нормативов, по которым проводились якобы имевшие место проверки».

«Проксима» каждый месяц проводит лабораторные исследования продукции, в том числе проверку по показателю КМАФАнМ, и за последние несколько лет превышение нормы не было выявлено ни разу, утверждают в компании.

КМАФАнМ характеризует общее количество микроорганизмов в продукте, так называемую остаточную микрофлору. Превышение значения КМАФАнМ указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.

Союз потребителей сообщил о канцерогенах и кишечной палочке в приправах
Общество
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Коммерсантъ» написал, что в письме НСЗПП говорилось об обнаружении кишечной палочки в приправах «Проксимы» для холодца и зельца, блюд из картофеля, а также в черном молотом перце. Кроме того, исследования, на результаты которых опирается союз, выяснили, что в приправе для шашлыка от «Приправыча» значение КМАФАнМ превышает норму в 40 раз.

Союз потребителей попросил правительство ввести минимальные розничные цены на приправы и специи, внести их в перечень продукции, подлежащей обязательному усиленному контролю качества, а также обязать всех поставщиков сырья и полуфабрикатов регистрироваться в реестре Минпромторга. В тексте «Ъ» говорилось, что в НСЗПП необходимость предлагаемых мер «обосновывают результатами проведенных исследований в аккредитованных лабораториях». Какие именно лаборатории проверяли образцы, в материале не уточнялось.

НСЗПП называет себя «общественным объединением, созданным гражданами для защиты прав и законных интересов ее членов, защиты прав потребителей товаров и услуг».

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