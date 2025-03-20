Спецслужбы не нашли опасных предметов под автомобилем в Севастополе
Специализированные службы не обнаружили опасных предметов под автомобилем у здания Законодательного собрания в Севастополе, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Утром 19 марта на парковке местного Заксобрания был найден сверток, прикрепленный ко дну одного из автомобилей.
В связи с этим была перекрыта улица Ленина. Также были изменены маршруты общественного транспорта.
Предварительно, владелец автомобиля — депутат заксобрания Севастополя и экс-сенатор Сергей Колбин, который командовал бойцами «Беркута» в Киеве во время Майдана, пишет телеграм-канал Mash.
Ранее ФСБ сообщала о предотвращении поджога на железной дороге в Севастополе около Балаклавской ТЭС. Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, который действовал по заданию Украины, уточняли в ведомстве. Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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