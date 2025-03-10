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Военная операция на Украине ,  
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Суд приговорил к 17 годам готовившего подрыв дома военного в Севастополе

Суд в Ростове приговорил к 17 годам экс-матроса, готовившего подрыв офицера ЧФ
Сюжет
Военная операция на Украине
Осужденный бывший матрос по заданию ГУР готовился взорвать газопровод у многоквартирного дома в Севастополе, где жил офицер Черноморского флота. Мужчину признали виновным в госизмене и подготовке теракта
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы 30-летнего Игоря Судиловского, которого признали виновным в подготовке подрыва многоквартирного дома в Севастополе, где жил российский военный. Об этом РБК сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Первые три года Судиловский проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Также в отношении него принято решение об ограничении свободы на год и штрафе в 300 тыс. руб.

«В 2024 году мужчина установил контакт с сотрудником спецслужбы Украины, желая оказывать помощь в деятельности против Российской Федерации. Следуя его указаниям, Судиловский получил через тайник на территории Севастополя радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Оно предназначалось для подрыва части многоквартирного дома на улице Казачьей, — рассказали в пресс-службе.

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На месте взрыва автомобиля в Севастополе

Чтобы осуществить замысел мужчина долго следил за обстановкой во дворе дома, а потом заложил бомбу около 1-го подъезда и замаскировал ее. Однако действия Судиловского пресекли правоохранители.

«РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ уточняет, что осужденный готовил теракт в отношении офицера Черноморского флота.

Мужчину признали виновным по ст. 275 УК (государственная измена), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывного устройства).

«Коммерсантъ» писал, что бывшего матроса Судиловского задержали в марте 2024 года при попытке заложить радиоуправляемую бомбу на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома в Севастополе. Мужчина рассказал, что Главное управление разведки Украины завербовало его месяцем ранее. Газета отмечала, что с представителями ГУР он сначала общался на политические темы, а потом взаимодействие перешло к шпионажу и подготовке теракта.

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