Путин обязал прибывших в новые регионы иностранцев сдать анализ на ВИЧ
Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий иностранцев, находящихся на территории новых регионов, до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов в 2022 году.
Согласно документу, требование распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приехали в эти регионы до вступления в силу указа на срок свыше 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, либо по работе, но не прошли соответствующее медицинское освидетельствование ранее.
Указ также обязал украинцев, находящихся в России без законных оснований, уехать из страны либо до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение.
Ранее Путин подписал указ, предусматривающий регистрацию недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях для граждан недружественных государств только по специальному разрешению.
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