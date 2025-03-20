 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин обязал прибывших в новые регионы иностранцев сдать анализ на ВИЧ

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий иностранцев, находящихся на территории новых регионов, до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов в 2022 году.

Согласно документу, требование распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приехали в эти регионы до вступления в силу указа на срок свыше 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, либо по работе, но не прошли соответствующее медицинское освидетельствование ранее.

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Указ также обязал украинцев, находящихся в России без законных оснований, уехать из страны либо до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение.

Ранее Путин подписал указ, предусматривающий регистрацию недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях для граждан недружественных государств только по специальному разрешению.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин ВИЧ иностранцы ДНР ЛНР
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Политика
Путин ограничил для иностранцев сделки с недвижимостью в новых регионах
Политика
В России изменились правила выезда иностранцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с РоссиейПолитика, 17:00
Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона в Белгородской областиПолитика, 16:58
Стендапер Останин заявил об избиении при задержании в БелоруссииПолитика, 16:57
Протекционизм в Индии: новые возможности для российского бизнесаОтрасли, 16:55
Россия стала лидером по поставкам нефти в ИндиюБизнес, 16:52
Команда билайн Big Data & AI отметила десятилетие цифровыми подаркамиОтрасли, 16:50
Сборная Японии первой завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболуСпорт, 16:50
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Зеленский оценил возможность встречи России и Украины без посредниковПолитика, 16:50
Захарова заявила, что Россия не намерена нападать на ГерманиюПолитика, 16:45
«Начать с нуля»: как советские архитекторы грезили о новом человекеСтиль, 16:45
Производитель Spice Master отверг превышение уровня микрофлоры в приправеОбщество, 16:36
США конфискуют у главы Gotbit Андрюнина криптовалюту на $23 млнКрипто, 16:36
Госдума отказалась сокращать срок владения жильем для продажи без налогаНедвижимость, 16:35
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 16:33