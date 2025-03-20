На юге Москвы возник пожар в многоэтажном доме

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В жилом доме в Борисовском проезде в Москве загорелась квартира, сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице.

Дом находится на юго-востоке города. Пожар возник на 12-м этаже.

«Происходило загорание на балконе и в комнате на общей площади 6 кв. м», — говорится в сообщении.

В 15:07 мск огонь потушили. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

В ночь на 20 марта на северо-востоке Москвы загорелся хостел. Пожар возник из-за возгорания личных вещей постояльцев на втором этаже. В результате ЧП один человек погиб и один пострадал. Следственный комитет начал проверку в гостинице по факту пожара.