На юге Москвы возник пожар в многоэтажном доме
В жилом доме в Борисовском проезде в Москве загорелась квартира, сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице.
Дом находится на юго-востоке города. Пожар возник на 12-м этаже.
«Происходило загорание на балконе и в комнате на общей площади 6 кв. м», — говорится в сообщении.
В 15:07 мск огонь потушили. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.
В ночь на 20 марта на северо-востоке Москвы загорелся хостел. Пожар возник из-за возгорания личных вещей постояльцев на втором этаже. В результате ЧП один человек погиб и один пострадал. Следственный комитет начал проверку в гостинице по факту пожара.
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