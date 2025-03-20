Один человек погиб при пожаре в хостеле на северо-востоке Москвы

На улице Амурской на северо-востоке Москвы загорелся хостел. В результате пожара один человек погиб и один пострадал, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По факту пожара в хостеле ведется проверка, на месте происшествия работают следователи. По данным МЧС, возгорание личных вещей и мебели произошло на втором этаже.

«С помощью спасустройсв с третьего этажа огнеборцы спасли пять человек. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

До этого вечером 19 марта МЧС сообщило, что на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы произошел пожар на стройплощадке. Его уже потушили. По данным ведомства, пострадавших нет.