 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб при пожаре в хостеле на северо-востоке Москвы

На улице Амурской на северо-востоке Москвы загорелся хостел. В результате пожара один человек погиб и один пострадал, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По факту пожара в хостеле ведется проверка, на месте происшествия работают следователи. По данным МЧС, возгорание личных вещей и мебели произошло на втором этаже

«С помощью спасустройсв с третьего этажа огнеборцы спасли пять человек. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Пожар в здании Crocus City Hall

До этого вечером 19 марта МЧС сообщило, что на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы произошел пожар на стройплощадке. Его уже потушили. По данным ведомства, пострадавших нет.

Читайте РБК в Telegram.

Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»

Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России

Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией

В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
пожар Москва погибший
Материалы по теме
Шестеро пожарных пострадали при тушении гаража в Комсомольске-на-Амуре
Общество
В Башкирии пять детей и мужчина погибли при пожаре в жилом доме
Общество
На нефтебазе на Кубани возник пожар после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Лондон отверг остановку поставок оружия Украине на время перемирияПолитика, 01:36
В Белом доме рассказали о планах Трампа по прекращению огня на УкраинеПолитика, 01:23
С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали ₽4,1 млрдОбщество, 00:53
Шойгу назвал факторы на Украине, мешающие урегулированию конфликтаПолитика, 00:40
Один человек погиб при пожаре в хостеле на северо-востоке МосквыОбщество, 00:33
Каллас предложила странам ЕС передать Киеву 2 млн боеприпасовПолитика, 00:28
Для тушения пожара на нефтебазе на Кубани привлекли более 400 человекПолитика, 00:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Освобожденные из плена российские военные прилетели в Россию. ВидеоПолитика, 00:23
Зеленский заявил, что поддержал прекращение ударов по объектам энергетикиПолитика, 00:21
Глава шинного холдинга Мордашова рассказал о доле китайских шин в РоссииБизнес, 00:00
Почему нужно смотреть «Шоугёрл»: это идеальная драма с Памелой АндерсонLife, 00:00
В Анкаре назвали наглостью связывание ареста мэра Стамбула с ЭрдоганомПолитика, 19 мар, 23:44
Ученый-эколог погиб на горнолыжном курорте ГубахаОбщество, 19 мар, 23:41
МИД выразил протест послу Молдавии из-за оцепления посольства РоссииПолитика, 19 мар, 23:19