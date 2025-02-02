Трюдо заявил о потрясении решением США «сделать канадцев мишенью»
Канадцы озадачены решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в отношении Оттавы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции.
«Канадцы немного озадачены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи решили выбрать нас в качестве мишени», — заявил Трюдо.
По мнению премьера, американцы не просыпаются с мыслью о нападении на соседнюю страну. Политик добавил, что пытался поговорить с Трампом о происходящем с момента инаугурации и намерен провести с ним беседу в ближайшее время.
По словам Трюдо, Канаде и США предстоит совместно решать общие задачи в «других частях света».
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из Китая — 10%. Новые правила на ввоз продукции вступят в силу 4 февраля
Трюдо объявил, что Канада в ответ на введенные Трампом пошлины принимает аналогичные меры. 25%-ми пошлинами будут облагаются товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). С 4 февраля вступят в силу меры в отношении товаров на сумму 30 млрд канадских долларов, через три недели после этого — на оставшуюся сумму.
Канадский премьер добавил, что Оттава может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами
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