Песков со смехом ответил на вопрос о месте России в рейтинге счастья

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со смехом ответил на просьбу оценить улучшение позиций России в рейтинге стран по уровню счастья.

Так, согласно новой версии рейтинга World Happiness Report (2022–2024), Россия поднялась на 66-е место из 153 возможных. В прошлом отчете за 2021–2023 год Россия занимала 72-ю строчку.

«Мы не знаем, какие критерии были, как такие выводы делаются», — сказал Песков, смеясь (цитата по ТАСС). Он добавил, что «не стал бы ничего комментировать здесь».

World Happiness Report — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. Исследование проводится действующими при Колумбийском университете исследовательскими центрами «Институт Земли» и «Центр устойчивого развития» под эгидой ООН.

Первое место в рейтинге заняла Финляндия, став самой счастливой страной в восьмой раз. В пятерку лидеров вошли также Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.