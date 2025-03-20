Финляндия в восьмой раз возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В мировом рейтинге счастливых стран Финляндия вновь заняла первое место. Россия поднялась на 66-е место. Результат США, которые опустились на одну строчку, стал худшим для страны за все время составления рейтинга

Виды Хельсинки (Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Global Look Press)

Финляндия сохранила первое место в обновленном рейтинге стран, ранжированных по уровню счастья их жителей. В пятерку лидеров вошли также Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.

В новой версии рейтинга World Happiness Report (2022–2024) Россия поднялась на 66-е место из 153 возможных. В представленном в прошлом году отчете, который охватывал 2021–2023 год, Россия занимала 72-ю строчку. Среди стран бывшего СССР Россия опередила Киргизию (75-е место), Молдавию (80-е место), Армению (87-е место), Таджикистан (90-е место), Грузию (91-е место), Азербайджан (106-е место) и Украину (111-е место).

World Happiness Report — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. Исследование проводится действующими при Колумбийском университете исследовательскими центрами «Институт Земли» и «Центр устойчивого развития» под эгидой ООН.

США опустились с 23-го до 24-го места, что стало худшим показателем для страны. Китай занял 68-е место против 60-го в прошлом рейтинге. Самой несчастной страной снова признан Афганистан. Второе место с конца — у Сьерра-Леоне, третье — у Ливана.

Топ-10 самых счастливых стран мира:

Финляндия; Дания; Исландия; Швеция; Нидерланды; Коста-Рика; Норвегия; Израиль; Люксембург; Мексика.

При составлении рейтинга World Happiness Report учитываются такие критерии, как экономический потенциал страны (ВВП на душу населения), качество здравоохранения (ожидаемая продолжительность жизни), уровень свободы и безопасности, а также социальные аспекты, такие как уровень доверия населения к государству и проводимой политике.

Индекс счастья также включает результаты опросов жителей различных стран о собственном ощущении счастья. Эти данные собираются при помощи Международного исследовательского центра Гэллапа.