Финляндия в восьмой раз возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия сохранила первое место в обновленном рейтинге стран, ранжированных по уровню счастья их жителей. В пятерку лидеров вошли также Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.
В новой версии рейтинга World Happiness Report (2022–2024) Россия поднялась на 66-е место из 153 возможных. В представленном в прошлом году отчете, который охватывал 2021–2023 год, Россия занимала 72-ю строчку. Среди стран бывшего СССР Россия опередила Киргизию (75-е место), Молдавию (80-е место), Армению (87-е место), Таджикистан (90-е место), Грузию (91-е место), Азербайджан (106-е место) и Украину (111-е место).
World Happiness Report — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. Исследование проводится действующими при Колумбийском университете исследовательскими центрами «Институт Земли» и «Центр устойчивого развития» под эгидой ООН.
США опустились с 23-го до 24-го места, что стало худшим показателем для страны. Китай занял 68-е место против 60-го в прошлом рейтинге. Самой несчастной страной снова признан Афганистан. Второе место с конца — у Сьерра-Леоне, третье — у Ливана.
Топ-10 самых счастливых стран мира:
- Финляндия;
- Дания;
- Исландия;
- Швеция;
- Нидерланды;
- Коста-Рика;
- Норвегия;
- Израиль;
- Люксембург;
- Мексика.
При составлении рейтинга World Happiness Report учитываются такие критерии, как экономический потенциал страны (ВВП на душу населения), качество здравоохранения (ожидаемая продолжительность жизни), уровень свободы и безопасности, а также социальные аспекты, такие как уровень доверия населения к государству и проводимой политике.
Индекс счастья также включает результаты опросов жителей различных стран о собственном ощущении счастья. Эти данные собираются при помощи Международного исследовательского центра Гэллапа.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов