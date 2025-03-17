В Мичуринске умер актер Виталий Мещеряков
В возрасте 58 лет умер актер Мичуринского театра Виталий Мещеряков, сообщает пресс-служба культурного заведения в телеграм-канале.
«Виталий Владиславович — один из ведущих актеров театра, мастер характерных ролей. Его роли в комедиях имели большой, запрограммированный успех», — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, Мещеряков скончался после продолжительной болезни, чем именно болел актер, не уточняется.
Прощание с артистом пройдет во вторник, 18 марта, в Ильинском храме и Мичуринском театре. Его похоронят на городском кладбище.
Всего он сыграл не менее 100 ролей на сцене театра, где он прослужил с 1990 года. Среди его последних спектаклей — «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова, в котором он выступил в роли Помигалова, также сатирическая комедия Алексея Писемского «Спасите, меня женят!», где Мещеряков предстал в образе Прохора Дурнопечина, в спектакле «Безотцовщина» Антона Чехова он сыграл Ивана Ивановича Трилецкого.
Помимо театральный ролей Мещеряков также снимался и в кино — он играл в трех картинах: в детективах «Москва. Три вокзала», «Мент в законе» и исторической драме «Жила-была баба».
Актер был удостоен двух дипломов «За лучшую мужскую роль» в 2007 и 2009 годах. Среди наград Мещерякова также почетные грамоты и благодарности руководства Тамбовской области, города Мичуринска и театра.
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