В Мичуринске умер актер Виталий Мещеряков

Виталий Мещеряков (Фото: Мичуринский драматический театр / VK)

В возрасте 58 лет умер актер Мичуринского театра Виталий Мещеряков, сообщает пресс-служба культурного заведения в телеграм-канале.

«Виталий Владиславович — один из ведущих актеров театра, мастер характерных ролей. Его роли в комедиях имели большой, запрограммированный успех», — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, Мещеряков скончался после продолжительной болезни, чем именно болел актер, не уточняется.

Прощание с артистом пройдет во вторник, 18 марта, в Ильинском храме и Мичуринском театре. Его похоронят на городском кладбище.

Всего он сыграл не менее 100 ролей на сцене театра, где он прослужил с 1990 года. Среди его последних спектаклей — «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова, в котором он выступил в роли Помигалова, также сатирическая комедия Алексея Писемского «Спасите, меня женят!», где Мещеряков предстал в образе Прохора Дурнопечина, в спектакле «Безотцовщина» Антона Чехова он сыграл Ивана Ивановича Трилецкого.

Помимо театральный ролей Мещеряков также снимался и в кино — он играл в трех картинах: в детективах «Москва. Три вокзала», «Мент в законе» и исторической драме «Жила-была баба».

Актер был удостоен двух дипломов «За лучшую мужскую роль» в 2007 и 2009 годах. Среди наград Мещерякова также почетные грамоты и благодарности руководства Тамбовской области, города Мичуринска и театра.