 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Мичуринске умер актер Виталий Мещеряков

Виталий Мещеряков
Виталий Мещеряков (Фото: Мичуринский драматический театр / VK)

В возрасте 58 лет умер актер Мичуринского театра Виталий Мещеряков, сообщает пресс-служба культурного заведения в телеграм-канале.

«Виталий Владиславович — один из ведущих актеров театра, мастер характерных ролей. Его роли в комедиях имели большой, запрограммированный успех», — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, Мещеряков скончался после продолжительной болезни, чем именно болел актер, не уточняется.

Прощание с артистом пройдет во вторник, 18 марта, в Ильинском храме и Мичуринском театре. Его похоронят на городском кладбище.

Умер звукорежиссер фильмов Михалкова и Соловьева Валентин Бобровский
Общество
Валентин Бобровский

Всего он сыграл не менее 100 ролей на сцене театра, где он прослужил с 1990 года. Среди его последних спектаклей — «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова, в котором он выступил в роли Помигалова, также сатирическая комедия Алексея Писемского «Спасите, меня женят!», где Мещеряков предстал в образе Прохора Дурнопечина, в спектакле «Безотцовщина» Антона Чехова он сыграл Ивана Ивановича Трилецкого.

Помимо театральный ролей Мещеряков также снимался и в кино — он играл в трех картинах: в детективах «Москва. Три вокзала», «Мент в законе» и исторической драме «Жила-была баба».

Актер был удостоен двух дипломов «За лучшую мужскую роль» в 2007 и 2009 годах. Среди наград Мещерякова также почетные грамоты и благодарности руководства Тамбовской области, города Мичуринска и театра.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
актер смерть Тамбовская область театр
Материалы по теме
Умер звукорежиссер фильмов Михалкова и Соловьева Валентин Бобровский
Общество
Умер народный художник Адыгеи Феликс Петуваш
Общество
Умер автор слов гимна Петербурга Олег Чупров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 20:30
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
«Локомотив» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛСпорт, 21:17
США не исключили санкции, если беседа Путина и Трампа будет неудачнойПолитика, 21:14
Сервис Nuum отключил монетизациюОбщество, 21:04
Дзюба допустил, что проведет «последний танец» в сборной против ГренадыСпорт, 21:03
Aurus ответила на сообщения о будущем бывшего завода Toyota в ШушарахОбщество, 20:51
В Мичуринске умер актер Виталий МещеряковОбщество, 20:33
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
На Ставрополье восьмилетняя девочка погибла после отравления химикатамиОбщество, 20:32
Глава КХЛ исключил появление в лиге новых клубов в следующем сезонеСпорт, 20:31
«Газпром» сообщил об убытке более чем в 1 трлн руб. в 2024 годуБизнес, 20:15
Доллар ниже ₽85: где предел ослабления валюты и при чем тут иностранцыИнвестиции, 20:11
Силуанов опроверг обсуждение возвращения SWIFT в РоссиюПолитика, 20:07
При атаке БПЛА на пожарную часть в Горловке пострадали два сотрудникаПолитика, 20:02