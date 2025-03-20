Экс-заместителя кемеровского губернатора приговорили к трем годам условно
Бывший заместитель губернатора Кемеровской области Эдуард Балабан осужден на три года условно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Кемерово.
По данным следствия, Балабан, утверждая, что имеет связи среди сотрудников правоохранительных органов, ввел в заблуждение своего делового партнера и предложил ему помощь в прекращении против него уголовного дела. В качестве взятки для сотрудников правоохранительных органов Балабан предложил передать через него 7 млн руб.
В суде Балабан полностью признал свою вину и еще до вынесения приговора принял меры к полному возмещению причиненного имущественного ущерба потерпевшему.
Заводской районный суд Кемерово признал Балабана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года. Также Балабан обязан выплатить штраф в доход государства в размере 500 тыс. руб.
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