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Экс-заместителя кемеровского губернатора приговорили к трем годам условно

Эдуард Балабан
Эдуард Балабан (Фото: Администрация Кемеровской области)

Бывший заместитель губернатора Кемеровской области Эдуард Балабан осужден на три года условно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Кемерово.

По данным следствия, Балабан, утверждая, что имеет связи среди сотрудников правоохранительных органов, ввел в заблуждение своего делового партнера и предложил ему помощь в прекращении против него уголовного дела. В качестве взятки для сотрудников правоохранительных органов Балабан предложил передать через него 7 млн руб.

В суде Балабан полностью признал свою вину и еще до вынесения приговора принял меры к полному возмещению причиненного имущественного ущерба потерпевшему.


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Фото:Владислав Шатило / РБК

Заводской районный суд Кемерово признал Балабана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года. Также Балабан обязан выплатить штраф в доход государства в размере 500 тыс. руб.

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Кемеровская область мошенничество приговор уголовное дело
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